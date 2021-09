Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darău, a obținut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1 va fi organizat al doilea tur de scrutin.

„Din 44.114 colegi cu drept de vot au votat 32.815. Un record de vot. Rezultatele sunt următoarele Dacian Cioloș-46%, Dan Barna-43,9%, Irineu Darău-10,1%. Procesul continuă cu turul al doilea”, a declarat Ionuț Moșteanu. Acesta a precizat că turul al doilea va începe în zilele următoare.

Astfel, Dacian Cioloș a fost votat de 15.111 membri USR PLUS, Dan Barna a primit 14.404 voturi și Irineu Darău 3.300 de voturi.

Membrii USR PLUS aleg noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

Votul s-a desfăşurat online prin intermediul unei platforme securizate.

Procesul a fost suspendat în prima zi, pentru aproximativ 24 de ore, după ce a fost constatată o eroare tehnică a platformei de vot, din cauza căreia şi-ar fi putut exprima opţiunea şi persoane care nu aveau acest drept. Drept urmare, perioada de vot s-a prelungit cu 24 de ore, până la 23 septembrie, ora 10,00.

În zilele următoare, liderii partidului urmează să stabilească și condițiile în care se va desfășura congresul din 2-3 octombrie, după creșterea incidenței cazurilor de COVID-19. Este luată în calcul inclusiv desfășurarea online.