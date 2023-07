În urmă cu 42 de ani, britanicii așteptau cu nerăbdare nunta dintre prințesa Diana și Regele Charles. După ceva vreme, aceasta a declarat că a fost cea mai nefericită zi din viața ei și că a realizat că bărbatul cu care se căsătorește nu o iubește.

Nunta Regelui Charles și a Prințesei Diana a avut loc pe 29 iulie 1981 și a fost numită nunta secolului. Evenimentul fastuos, care a avut loc la Catedrala Sf. Paul din Londra, a costat în jur 48 de milioane de dolari (aproximativ 156 de milioane în zilele noastre). Ceremonia a fost urmărită de 750 de milioane de oameni, din 74 de țări.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la casa Prințesei Diana din Althorp House, Northamptonshire, în noiembrie 1977. În iulie 1980, Charles și Diana s-au întâlnit din nou, într-un weekend, la casa familiei prietenului lor Philip de Pass, în Sussex, iar în septembrie Prințesa a fost văzută la Balmoral.

În urmă cu ceva vreme, prințesa Diana a declarat că era extrem de îndrăgostită de Charles și că a acceptat pe loc cererea în căsătorie. Cu toate astea, lucrurile s-au schimbat, iar mama prințului Harry și a lui William a realizat că nunta a fost cea mai nefericită zi din viața ei.

„Îmi amintesc că eram atât de îndrăgostită de soțul meu, încât nu mi-am putut lua ochii de la el. Am crezut că sunt cea mai norocoasă fată din lume. El avea să aibă grijă de mine”, a spus ea.

Cea mai nefericită zi din viața ei

Cu toate astea, apropiatul prințesei Diana, Peter Settelen, a declarat că ziua nunții a fost cea mai nefericită zi din viața ei pentru că aflase deja de idila dintre Charles și Camilla Parker. „Dacă aș putea să-mi scriu propriul scenariu, l-aș pune pe soțul meu să plece cu Camilla Parker Bowles și să nu se mai întoarcă niciodată”, a spus ea în casetele, care au fost difuzate într-un documentar din 2017 intitulat Diana: In Her Own Words .

Printre cele 3.500 de persoane care au participat la nunta perechii s-au numărat mulți lideri mondiali, cum ar fi Prințesa Grace Kelly de Monaco, Nancy Reagan, prim-ministrul Margaret Thatcher, părinții prințului, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip și Prințesa Anne și Mark Philips, pentru a numi câțiva. De la nuntă nu a lipsit nici amanta lui Charles, Camilla Parker Bowles.

Charles a uitat să o sărute pe prințesa Diana în urma schimbului de jurământ. Pentru a compensa, cei doi s-au sărutat pe balconul Palatului Buckingham – o tradiție care a fost respectată și Prințul William și Kate Middleton.