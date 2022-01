Evenimente

1472: Ștefan cel Mare acordă un important privilegiu comercial negustorilor brașoveni: libertate comercială deplină în întreaga țară și garantarea securității activității lor.

1521: Papa Leon al X-lea îl excomunică pe Martin Luther prin bula papală Decet Romanum Pontificem.[1]

1749: Apare la Copenhaga, cel mai vechi ziar danez, Berlingska Tidende.[2]

1805: Restrângerea dreptului țăranilor moldoveni asupra fânețelor, pășunilor și pădurilor.

1833: Marea Britanie a preluat controlul asupra Insulelor Falkland.[3]

1853: Apare la Sibiu Telegraful român, devenit ulterior, organul de presa al Mitropoliei ortodoxe de Sibiu.

1868: Restaurația Meiji în Japonia: Șogunatul Tokugawa este abolit; agenți din Satsuma și Chōshū pun mâna pe putere.

1870: A început construcția podului Brooklyn din New York, Statele Unite.â



1899: Prima utilizare a cuvântului „automobil” a apărut într-un editorial din New York Times.

1922: Apare, la București, revista „Contemporanul”.

1925: Benito Mussolini a scos în afara legii partidele de opoziție, Partidul Fascist devenind unicul partid activ în Italia.

1936: A fost alcătuit primul top de muzică pop, pe baza vânzărilor de discuri, publicat de revista „Billboard”, New York.

1948: Regele Mihai I, împreună cu Regina mamă Elena sunt siliți să părăsească România, luând cu ei doar câteva bunuri personale. Regele Mihai se va întoarce în țară abia în anul 1992, de Paște, după căderea regimului comunist din România, și va primi cetățenie română în anul 1997.

1959: Alaska a devenit cel de-al 49-lea stat american.[5]

1962: Papa Ioan al XXIII-lea îl excomunică pe Fidel Castro.[6]

1966: Havana – Se creează Organizația de Solidaritate a Popoarelor din Africa, Asia și America Latină la conferința celor trei continente.

1987: Aretha Franklin a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, devenind astfel prima femeie din lume care a primit aceasta distincție.

1990: Decret-lege al CFSN privind înființarea și înregistrarea oficială a partidelor politice din România.

1990: Fostul lider al Panama Manuel Noriega se predă forțelor americane.

1993: Moscova – Parafarea acordului de dezarmare strategică START II ce prevedea diminuarea în, 10 ani, cu doua treimi a arsenalelor nucleare strategice ale Rusiei și Americii.

2004: Un Boeing 737 aparținând companiei egiptene private Flash Airlines s-a prăbușit în Marea Roșie; accidentul aviatic s-a soldat cu 148 de morți.

2019: China a efectuat cu succes prima aselenizare realizată pe fața nevăzută a Lunii. Sonda spațială Chang’e 4 care a fost lansată la 8 decembrie 2018 a aselinizat la ora 02:26 GMT.

Nașteri

106 î.Hr.: Cicero, politician și filosof roman (d. 43 î.Hr.)



1196: Împăratul Tsuchimikado al Japoniei (d. 1231)

1810: Antoine Thomson d’Abbadie, explorator și geograf francez (d. 1897)

1883: Clement Attlee, politician britanic (d. 1967)

1886: Ion Grămadă, scriitor și istoric român (d. 1917)

1887: August Macke, pictor german (d. 1914)

1892: J.R.R. Tolkien, scriitor și filolog britanic (d. 1973)

1896: George Calboreanu, actor român (d. 1986)

1897: Pola Negri, actriță americană de origine poloneză (d. 1987)

1901: Ngo Dinh Diem, politician vietnamez (d. 1963)

1907: Ray Milland, actor britanic (d. 1986)

1912: Emil Condurachi, istoric și arheolog român, Doctor Honoris Causa al Universității din Bruxelles (d. 1987)

1912: Wolf Aichelburg, scriitor de limbă germană din România (d. 1994)

1914: Adelheid de Habsburg-Lorena, fiica cea mare a împăratului Carol I al Austriei (d. 1971)

1929: Sergio Leone, regizor italian (d. 1989)

1929: Gordon Earle Moore, fizician, chimist și om de afaceri american

1930: Petre Alexandrescu, istoric român (d. 2009)

1936: Eugenia Botnaru, actriță de teatru și cinema din Republica Moldova (d. 2020)

1942: László Sólyom, președinte al Ungariei în perioada 2005-2010

1945: Petru Godja, politician român

1946: John Paul Jones, basist englez (Led Zeppelin)

1946: Victoria Principal, actriță americană

1952: Gianfranco Fini, politician italian

1953: Gabriel Dorobanțu, interpret român de muzică ușoară

1956: Mel Gibson, actor și regizor american

1962: Guillermo Fariñas, activist pentru drepturile omului cubanez

1963: Gavrilă Balint, fotbalist și antrenor român

1967: Ștefan Caraman, dramaturg, prozator și publicist român

1968: Marius Iriza, politician român

1969: Michael Schumacher, pilot german de Formula 1



1972: Ghervazen Longher, politician român

1977: Mayumi Iizuka, cântăreață japoneză

1980: Emil Jula, fotbalist român (d. 2020)

1984: Andrea Cassarà, scrimer italian

1989: Alex D. Linz, actor american

1989: Kōhei Uchimura, gimnast japonez

2003: Greta Thunberg, activistă de mediu suedeză

Decese

1322: Filip al V-lea, rege al Franței (n. 1293)

1437: Caterina de Valois, soția regelui Henric al V-lea al Angliei (n. 1401)

1785: Baldassare Galuppi, compozitor italian (n. 1706)

1795: Josiah Wedgwood, ceramist englez, inovator al tehnicii industriale a ceramicii de artă (n. 1730)

1838: Maximilian de Saxonia, Prințul Moștenitor al Saxoniei (n. 1759)

1865: Maria Ferdinanda de Saxonia, Mare Ducesă de Toscana (n. 1796)

1875: Pierre Larousse, lexicograf francez (n. 1817)

1914: Raoul Pugno, compozitor, organist și pianist francez (n. 1852)

1923: Jaroslav Hašek, romancier ceh (n. 1883)

1931: Joseph-Jaсques-Cesaire Joffre, mareșal, comandant șef al tuturor armatelor franceze (n. 1852)

1943: Kazuo Kubokawa, astronom japonez (n. 1903)

1948: Gustav Witt, astronom german (n. 1866)

1960: Victor Sjöström, regizor și actor suedez (n. 1879)

1961: Nicolae Hortolomei, chirurg, membru titular al Academiei Române (n. 1885)

1961: Hasso von Wedel, șef al propagandei Wehrmacht-ului (n. 1898)

1981: Prințesa Alice, Contesă de Athlone (n. 1883)

1985: Nadia Popovici, pictoriță româncă (n. 1910)

1992: Judith Anderson, actriță americană de origine australiană (n. 1897)

2005: Will Eisner, scriitor de benzi desenate, artist și antreprenor american (n. 1917)

2013: Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român (n. 1930)



2020: Qasem Soleimani, general-maior iranian (n. 1957)