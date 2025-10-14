Societatea VITAL S.A va întrerupe furnizarea apei potabile marți 14.10.2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00, pe str. Victoriei (partea dreapta), str. Aurel Vlaicu, str. Plevnei, str. Cristian, str. Nucului, str. Miron Costin și cartierul Valea Borcutului (str.Valea Borcutului, str. Frumușeaua, str. Vida Geza, str. Traian Bilțiu Dăncuș, str. Lidia Agricola, str. Balla Jozsef).

Întreruperea se datorează lucrărilor de cuplare la conducta nouă de distribuție a apei potabile.

Rugăm utilizatorii să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii.

ATENȚIE!

La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de calitate (turbiditate sau culoare). Recomandăm utilizatorilor să evite consumul și să folosească apa doar în scopuri casnice până la limpezirea completă.

Reamintim că aceste investiții sunt realizate în beneficiul utilizatorilor și au ca obiectiv furnizarea unor servicii de calitate, creșterea calității vieții, reducerea pierderilor din rețea, precum și siguranța și continuitatea alimentării cu apă.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!