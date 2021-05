Regele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen a fost încoronat pe data de 10 mai 1866. Astăzi se împlinesc 139 de ani de la încoronarea primului rege al României. Acest principe a avut cea mai lungă domnie din Principatele Unite Române, domnind 48 de ani, cu un an mai mult decât Ștefan cel Mare. În timpul domniei sale, aproximativ toate căile ferate din Țara Românească și Moldova datează din această perioadă.

Principatele Române au avut o dezvoltare ascendentă, construindu-se printre primele șosele din țară, apariția primelor fabrici și exploatarea petrolului. Unii istorici sunt de părere că România din timpul lui Carol a fost a doua țară din lume, după Statele Unite ale Americii, în ceea ce privește industria petroliferă.

Primul discurs al regelui Carol I al României adresat poporului român: „Români! De la sosirea mea printre voi mi-au venit din toate colțurile noii mele patrii scrisori de felicitare și de bun-venit, care mă întăresc în credința că voința căreia m-am conformat a fost adevărata voință a națiunii… La chemarea voastră mi-am părăsit patrie și familie; și am făcut acest lucru pentru că vă cunosc istoria, dorințele și suferințele. Am venit deoarece pentru mine vocea unei națiuni este sfântă. Și dacă această națiune are un trecut glorios cum este al vostru, un trecut care i-a dat forța să lupte așa cum ați luptat voi pentru a vă cuceri un viitor demn de acest trecut, atunci vocea acestei națiuni este pentru mine o adevărată voce a lui Dumnezeu … Nimic fără Dumnezeu! Aceasta este deviza familiei mele”.

România a devenit independentă datorită participării în cadrul Războiului de Independență, armata română fiind condusă de Carol. În anul 1877, Rusia transmitea un mesaj autorităților române, în care cerea permisiunea trecerii armatei ruse prin teritoriul României, pentru a putea ataca Turcia: „vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia”. La aceea dată, autoritățile române au realizat că nu există altă soluție decât să permită trecerea rușilor, iar în schimbul trecerii armatei ruse prin teritoriul României, românii le-au cerut rușilor să-i considere aliați, pentru a-și căpăta independența.

Pasul următor de dezvoltare a țării noastre a fost în anul 1881, atunci când România devenea regat, în urma încoronării primului rege al României, Carol I. Din anul 1866 până în 1881, Carol avea titulatura de Principe, iar din 1881 a devenit primul rege al acestei țări, în urma votului unanim al guvernului. Încoronarea regelui a fost fixată pe data de 10 mai 1881.

În această perioadă țara cunoaște o puternică favorizare a culturii românești, cristalizându-se una dintre cele mai frumoase limbi românești promulgată de oamenii de cultură de pe atunci (Mihai Eminescu, George Coșbuc și mulți alții). Progresul arhitectonic al Capitalei de pe vremea regelui Carol este reprezentat prin actuala clădire a Muzeului de Istorie, Palatul Ministerului Agriculturii, Palatul de Justiție etc.

Carol I al României nu a avut urmași, singura lui fiică, Maria, a murit la o vârstă fragedă, iar la moartea sa, din 27 septembrie 1914, tronul României a fost ocupat de Ferdinand I, nepotul său.