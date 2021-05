În weekend-ul care tocmai s-a încheiat polițiștii maramureșeni au identificat în trafic opt bărbați care au condus comițând infracțiuni rutiere.

Bărbații au vârste cuprinse între 19 și 53 de ani, șase fiind din Maramureș, unul din Satu Mare și unul din Brăila. În urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că doi dintre bărbați au condus fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest cinci bărbați au avut alcoolemia între 0,41 mg/l și 1,17 mg/l alcool în aerul expirat, iar ultimul a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Bărbatul din Brăila a condus fără permis de conducere și sub influența alcoolului, provocând astfel un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Totodată, un maramureșean dintre cei șase, a fost oprit de o patrulă de siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, pentru control, în timp ce conducea un autoturism pe strada Grănicerilor din municipiu.

La volan a fost identificat un tânăr de 19 ani din Baia Mare, care nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul că autoturismul în cauză nu este înmatriculat și avea aplicate numere de înmatriculare false.

De asemenea, în urma testări cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aer respirat, motiv pentru care tânărul a fost condus la Spitalul Județean Baia Mare, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Conducătorul auto fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Ulterior instanța de judecată a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În toate cazurile polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii de infracțiuni rutiere.