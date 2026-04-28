În urmă cu puțin timp, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DJ184, la ieșirea din Baia Sprie, în care sunt implicate un autoturism și un microbuz.

Pentru gestionarea intervenției, au fost mobilizate mai multe echipaje de Terapie Intensivă Mobilă, descarcerarea,

autospecială de stingere cu apă și spumă, echipaje de prim ajutor SMURD, echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

ACTUALIZARE

Azi, 28 aprilie a.c., în jurul orei 08.10, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că o femeie de 56 de ani conducea un autoturism, iar la un moment dat ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară și a intrat în coliziune cu un microbuz, condus de către un bărbat de 48 de ani.

În urma coliziunii, conducătorii auto și opt pasageri au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea de îngriniri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru determinarea cu exactitate a alcoolemiei.

În cazul conducătoarei auto, rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.