Foto / Imagini de la accidentul cumplit petrecut la Seini în care a pierit un tânăr de 19 ani din Bixad. El avea permisul de conducere reţinut

Imaginile parvenite de la locului accidentului de pe strada Victoriei din Seini sunt înfricoşătoare. Casa şi acoperişul distruse, maşina, un morman de fiare…

Azi dimineata, la ora 04.25, pe strada Victoriei din Seini s-a produs un accident de circulatie, in urma caruia un tanar de 19 ani si-a pierdut viata. Tanarul, domiciliat in comuna Bixad, judetul Satu Mare, conducea pe directia Satu Mare – Baia Mare. Intr-o curba usoara la dreapta, soferul a parasit partea carosabila prin stanga si s-a oprit cu autoturismul in peretele unui imobil. In urma impactului, tanarul de la volan a decedat. Verificările politistilor au relevat ca acesta avea permisul de conducere retinut.