Ia românească, simbol al identității și tradițiilor naționale, a fost purtată cu mândrie de-a lungul timpului de reginele și principesele Familiei Regale a României. Cu prilejul Zilei Universale a Iei, este readusă în atenție contribuția importantă pe care Casa Regală a avut-o la promovarea portului popular românesc.

Regina Elisabeta și, ulterior, Regina Maria, împreună cu fiicele sale, au fost printre cele mai cunoscute susținătoare ale costumului tradițional românesc. Prin aparițiile lor publice și prin promovarea valorilor culturale autohtone, acestea au contribuit la popularizarea iei și a portului popular atât în România, cât și peste hotare. Tradiția este continuată și în prezent de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române. La Palatul Elisabeta se păstrează o valoroasă colecție de costume populare care au aparținut Reginei-Mamă Elena, mărturie a respectului și aprecierii pe care Familia Regală le-a acordat patrimoniului cultural românesc.

Ziua Universală a Iei este celebrată anual pe 24 iunie, de Sânziene, și reprezintă un prilej de a promova frumusețea și autenticitatea unuia dintre cele mai reprezentative elemente ale portului tradițional românesc.