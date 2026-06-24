Satul Berința din comuna Copalnic-Mănăștur a găzduit o nouă activitate de voluntariat dedicată comunității locale, desfășurată cu sprijinul voluntarilor internaționali coordonați de Team for Youth Association.

Alături de locuitorii satului, voluntarii ESC Marek, Jacopo și Hamad au participat la o zi de muncă practică, axată pe grădinărit, întreținerea spațiilor și pregătirea pentru sezonul rece. Activitățile au inclus amenajarea zonei de la marginea drumului, curățarea și organizarea spațiilor comune, precum și tăierea și depozitarea lemnelor care vor fi folosite ulterior pentru încălzire sau pentru activități culinare în aer liber. Potrivit organizatorilor, acțiunea s-a desfășurat într-un spirit de colaborare și solidaritate, demonstrând că voluntariatul înseamnă nu doar sprijin concret pentru comunitate, ci și construirea unor relații puternice între oameni și consolidarea rezilienței locale.

Proiectul face parte din programul „Year 5”, derulat de Team for Youth Association în cadrul Corpului European de Solidaritate (European Solidarity Corps), activitate de voluntariat desfășurată în Baia Mare.

Prin astfel de inițiative, voluntarii internaționali contribuie activ la viața comunităților maramureșene, promovând implicarea civică, schimbul cultural și spiritul de solidaritate europeană.