Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un mesaj de susținere pentru elevii care au susținut Evaluarea Națională, precum și pentru liceenii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat.

În cadrul campaniei „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el!”, autoritățile își propun să fie aproape de tineri, părinți și profesori în această perioadă importantă, promovând echilibrul emoțional, încrederea și sprijinul familial. Reprezentanții MAI subliniază că rezultatele examenelor sunt importante, însă la fel de esențială este susținerea morală oferită elevilor, care contribuie la gestionarea emoțiilor și la creșterea încrederii în propriile forțe.

Mesajul transmis este unul de încurajare pentru toți candidații: să aibă încredere în pregătirea lor și în efortul depus pe parcursul anilor de studiu.