O intervenție complexă a echipajului de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din județul Sălaj a contribuit la salvarea vieții unui bărbat în vârstă de 66 de ani din localitatea Buciumi, aflat inițial în șoc anafilactic.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, echipajul TIM a fost solicitat în sprijinul unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. După administrarea tratamentului specific, starea pacientului s-a ameliorat, însă monitorizarea atentă efectuată pe durata transportului a indicat apariția unor semne sugestive pentru o afecțiune cardiacă severă. Medicii au suspectat instalarea unui infarct miocardic și, după consultarea specialiștilor din Cluj-Napoca, au decis transferul de urgență al pacientului către un centru medical cu capacitate de angiografie și cateterism cardiac.

Pacientul a fost transportat direct în sala de angiografie, fiind predat conștient, stabil hemodinamic și cu o stare clinică ameliorată. Echipajul care a gestionat intervenția a fost format din medicul SMURD Andrei Costea, asistentul medical Paula Prune și paramedicii Florin Pop și Adrian But.

„Cazul a fost deosebit, deoarece în timpul tratării șocului anafilactic ne așteptam la unele modificări cardiace tranzitorii. Pe durata transportului însă, monitorizarea ne-a făcut să suspectăm și instalarea unui infarct miocardic alergic, pentru care am început tratamentul specific și transferul către un centru superior cu posibilitatea efectuării unei angiografii de urgență”, a explicat dr. Andrei Costea.

Reprezentanții DSU subliniază că această misiune evidențiază importanța monitorizării continue a pacienților, a colaborării dintre echipajele medicale și a intervenției rapide în situațiile critice. În cazul infarctului miocardic, fiecare minut contează, iar diagnosticarea și tratamentul precoce pot preveni leziuni cardiace ireversibile și pot salva vieți.