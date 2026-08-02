Credincioșii greco-catolici sunt invitați să participe sâmbătă, 8 august, la Ziua de reculegere organizată de Reuniunea Mariană din Eparhia Greco-Catolică de Maramureș, la Mănăstirea „Sfânta Maria” de pe Dealul Crucii din Baia Mare.

Evenimentul are o semnificație aparte, marcând 35 de ani de la reluarea activității publice a Reuniunii Mariane, fiind dedicat rugăciunii, reflecției spirituale și comuniunii între credincioși.

Programul va începe la ora 7:00, cu primirea participanților, urmată de Utrenia zilei și Sfânta Liturghie. Pe parcursul zilei sunt programate două meditații spirituale susținute de pr. prof. Emil Gîrboan și pr. as. sp. Ioan Fârte, Rozariul de mărire și Rozariul de bucurie, binecuvântarea euharistică, Paraclisul Maicii Domnului și împărtășirea comună.

La ora 12:00 va avea loc momentul aniversar dedicat împlinirii a 35 de ani de la reluarea activității publice a Reuniunii Mariane, iar de la ora 13:00, participanții vor lua parte la prânzul oferit de Surorile Baziliene și de Parohia Greco-Catolică „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Organizatorii transmit mulțumiri comunității Surorilor Baziliene pentru sprijinul și ospitalitatea oferite și îi invită pe toți credincioșii să participe la această zi de rugăciune și reculegere, închinată Maicii Domnului și dedicată întăririi vieții spirituale.