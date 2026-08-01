La data de 31 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unui biciclist, pe strada Lucian Blaga din municipiu.

Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, aflat la volanul unui autoturism și care se deplasa pe strada Lucian Blaga, din direcția strada Eroilor, ar fi acroșat un biciclist care circula în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului, biciclistul, un bărbat, de 65 de ani, a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și investigații de specialitate.

Conducătorul auto și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.