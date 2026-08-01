VITAL S.A. – Agenția Tăuții Măgherăuș informează consumatorii că din cauza debitului de apă scăzut la captare nu se mai pot asigura serviciile de alimentare cu apă în cartierul Băița. Reluarea alimentării serviciului de alimentare cu apă în condiții normale se va putea face numai dacă condițiile meteo vor fi favorabile creșterii debitelor de apă pe pârâul Limpedea.

Această situație este determinată de:

lipsa apei în frontul de captare;

nivelul foarte scăzut al precipitațiilor;

instalarea fenomenului de secetă prelungită.

Recomandăm utilizatorilor:

să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate;

să evite consumurile neesențiale;

să își asigure rezerve minime de apă pentru uz casnic.

Mulțumim pentru înțelegere și vă sfătuim să folosiți apa cu responsabilitate, evitând risipa, pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă! Folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor!

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.