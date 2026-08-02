Centrul Infotrafic informează că, în cursul zilei de duminică, între orele 12:00 şi 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice cod roşu de caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare.

Potrivit unui comunicat de presă, exceptate de la aceste restricţii sunt transporturile: de persoane; de animale vii şi produse perisabile de origine animală şi vegetală; vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră; funerare; poştale; de echipamente de prim ajutor; pentru distribuire de carburanţi; de mărfuri sub temperatură controlată; pentru tractări vehicule avariate; pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;

cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării; de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare; de produse provenite din exploatări agricole; militare implicate în exerciţii multinaţionale; rutiere în cadrul Sistemului Garanţie Returnare (SGR); de produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apa minerală).

În condiţiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic deosebit de accentuat, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto adaptarea conduitei în trafic şi anume:

înainte de a porni la drum, să se asigure că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcţionale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală ce se manifestă prin întârzierea reacţiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipire deasă sau chiar adormire la volan;

să fie atenţi la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăţi conducătorilor auto în perceperea obstacolelor şi anticiparea conduitei celorlalţi participanţi la trafic;

să evite pe cât posibil călătoriile în jurul orelor caniculare, în special şoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară să opteze pentru o persoană care să îi însoţească;

în cazul călătoriilor pe distanţe lungi, să efectueze opriri mai dese, în spaţiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru repaus şi hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, care poate afecta vigilenţa la volan;

să păstreze o distanţă adecvată în mers, pentru a putea reacţiona în siguranţă în caz de nevoie;

să folosească centura de siguranţă şi dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor;

să nu efectueze manevre riscante, întrucât comportamentul agresiv va spori riscul de a fi implicaţi în accidente rutiere;

să conducă atent, adoptând o conduită calmă şi preventivă pe durata deplasării.