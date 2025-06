„Se împlinesc 32 de ani de la reînvierea Mănăstirii Bârsana, când Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, în 1993, a pus piatră de temelie pentru ceea ce astăzi vedem o bijuterie arhitecturală în stil maramureșean, și a așezat-o sub ocrotirea Soborului celor 12 Sfinți Apostoli, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În 1994 au venit măicuțele de la Râmeț, cu călugărie de Râmeț, călugărie adevărată, maica Filofteia Oltean cu maica Emanuela Oltean, și au preluat administrarea mănăstirii. Atunci, biserica era înălțată, urma să se pună coiful, care a fost o lucrare extrem de dificilă. Toate aceste lucruri au mers înainte și, în scurt timp, mănăstirea a evoluat în mod impresionant în fiecare an. Împreună cu al Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian am patronat hramul, Soborul celor 12 Sfinți Apostoli, ca să intre în conștiința credincioșilor din Maramureș și nu numai. Venind Arhiereu de fiecare dată sau doi Ierarhi, de la un an la altul, numărul credincioșilor a crescut foarte mult, nu vin doar cei din Bârsana, care este o localitate foarte mare, cu două parohii, ci vin din tot Maramureșul și vin și din țară și din străinătate. Mănăstirea Bârsana este deja intrată în panteonul celor mai vizitate mănăstiri din România și căutată din toată lumea tocmai pentru autenticitatea și originalitatea construcțiilor, concepute de domnul Arhitect Dorel Cordoș, care este și arhitectul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, al Mănăstirii Rohia, al Mănăstirii Săpânța Noul Peri, al Mănăstirii Scărișoara Nouă. S-au făcut 12 construcții aici, în fiecare an câte o construcție. Toate aceste construcții sunt ridicate cu osteneala, râvna și jertfelnicia maicii starețe și a soborului de măicuțe de aici. Sunt 12 maici la ora actuală și toate sunt de la începutul mănăstirii alături de Maica Stareță. Frumusețea praznicului este fără egal, deoarece credincioșii, coconii Maramureșului, coconii din Bârsana, care sunt, spun eu, convins de acest lucru, sunt unii dintre cei mai frumoși din Maramureș, datorită portului și prezenței lor la slujbele bisericești. Coconii, fetele, feciorii, cei maturi, părinții, bunicii vin majoritate îmbrăcați în straie tradiționale, purtând lumina credinței pe fața lor, purtând evlavia curată a maramureșenilor, purtând recunoștința față de înaintași. Să nu uităm că la această mănăstire a rezidat, ultima reședință episcopală, ultimul episcop cunoscut cu numele, Gavril Ștefanca, nobil de Bârsana, care este menționat în cartea de istorie a Bisericii Ortodoxe Române de către părintele academician și istoric bisericesc Mircea Păcurariu. După 1940, mănăstirea a fost desființată de către Curtea de la Viena, bunurile au fost confiscate și biserica de lemn, străveche, de secol XV-XVI, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, care a fost multă vreme, multe secole aici, pe acest loc, a fost strămutată în vatra satului, este biserica în care au slujit ultimii episcopi, a slujit Sfântul Iosif Mărturisitorul, care a fost episcop între 1690-1711. În acea biserică s-a adunat multă evlavie și credința și jertfa mărturisitoare a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, care nu a semnat actul de unire de la 1700, rămânând el și preoții lui și poporul pe care îl păstorea, același cu cel de astăzi din nord-vestul României, rămânând fideli ortodoxiei noastre strămoșești, a părinților noștri cu viață sfântă, și nu s-a putut trece peste voința lui, chiar dacă a fost chemat la Viena și a fost, în cele din urmă, judecat de Dieta de la Sibiu la un an de temniță la Hust. Nu s-a putut trece peste hotărârea lui decât atunci când n-a mai fost el și când autoritățile au hotărât să desființeze mănăstirea și, odată cu mănăstirea, ultima episcopie a românilor ortodocși din Maramureș și din nord-vestul României. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru blândețea acestei zile. Iată, este o zi cu puțini nori, luminoși, este o zi binecuvântată de praznic, nu este nici cald, nici frig, nici vânt, nici ploaie. Este exact așa vremea și ziua cum este credința maramureșenilor pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a încredințat spre păstorire nouă, ca și urmaș al Înaltpreasfințitului Justinian și ierarhilor de azi, urmași ai Sfântului Ierarh Iosif. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”