Zece tineri din Maramureș s-au alăturat grupului de 90 de pelerini din toată țara care, în perioada 22 august – 1 septembrie, au parcurs pe jos distanța dintre Șimleu Silvaniei și Sighetu Marmației (165 km), pentru a-și încheia pelerinajul la Memorialul Durerii de aici.

Deși pelerinajul se află la a 20-a ediție, în acest an, a căpătată o nuanță specială, deoarece a fost făcut meditând la viața și jertfa Episcopilor noștri martiri, declarați fericiți de către Papa Francisc la Blaj, pe 2 iunie a.c.

Pelerinajul înseamnă: rugăciune, jertfă, cinstirea martirilor, un salut adresat parohiilor de pe traseu, în care se celebrează Sfânta Liturghie zilnică, o provocare pentru TINE(RI) – citim pe fișa de înscriere a pelerinajului. Este un drum de credinţă, de convertire, de rugăciune şi jertfă. „Încercăm să le oferim tinerilor cât mai multe lecții de istorie a Bisericii și de aceea, încercăm să trecem prin locurile care au ceva de oferit din acest punct de vedere”, spune părintele însoțitor al grupului, Florian Gui.

Tinerii au parcurs aproximativ 20 km pe zi, pe jos, au primit mâncare în parohiile prin care au trecu și au dormit în șuri, săli de sport și foarte rar în case.

Pentru ei, pelerinajul este un alt mod de a se apropia de Biserică, o experiență care își lasă cu siguranță amprenta asupra vieții lor și asupra felului de a se raporta la comunitatea eclezială. Acest fapt ne este confirmat de pr. Nicolae Bodea, protopop de Șimleu și unul dintre promotorii pelerinajului: „tinerii care au participat în anii anteriori la acest pelerinaj chiar au fost marcați, s-au schimbat foarte mult, s-au apropiat de biserică, sunt mai implicați în comunitate. În acest pelerinaj s-au descoperit vocații, tineri care astăzi sunt în seminar sau printre cei mai activi în biserică”, spune pr. Bodea.

Eliza, o fetiță de 14 ani din Sighet, a spus: „Este al doilea an în care particip la pelerinaj. Am ales să vin și în acest an, deoarece îmi place foarte mult tot ce se trăiește pe parcursul experienței”.

Tinerii au ajuns pe 28 august la Sighetu Marmației, iar pe 29 august, de sărbătoarea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, au participat la Sfânta Liturghie celebrată la Memorialul Durerii din Sighetu Marmației, alături de câțiva foști deținuți, cu care au avut ocazia să interacționeze și să audă episoade din experiența lor de viață. Pelerinajul s-a încheiat pe 1 septembrie.

Sunt 20 de ani de când a luat naștere acest pelerinaj, care se desfășoară anual prin implicarea organizatorilor – Congregația Don Orione din Oradea – în parteneriat cu parohiile greco-catolice din Eparhia de Oradea și din Eparhia de Maramureș, care se fac gazde primitoare pentru pelerinii ce le trec pragul obosiți de drum și înfometați, dar fericiți și plini de speranță.