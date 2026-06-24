Într-o atmosferă de sărbătoare și profundă emoție spirituală, Catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași a fost miercuri, locul unui moment de referință pentru Dieceza de Iași: hirotonirea întru Preoție a zece diaconi. Sfânta Liturghie a fost prezidată de Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași.

Evenimentul a reunit în catedrală persoane consacrate, seminariști, familiile candidaților și credincioși veniți din comunitățile lor de origine, care au trăit împreună bucuria acestui moment de har.

Printre cei 10 diaconi s-a numărat și Gabriel-Ștefan Mureșan, originar din Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare. Noul preot va celebra prima sa Sfântă Liturghie sâmbătă, 27 iunie, de la ora 11:00, la Biserica romano-catolică „Sfântul Nicolae” (Sfântul Anton), situată în Piața Păcii nr. 8.