La Penitenciarul Baia Mare s-a desfășurat un exercițiu de simulare a unui incendiu izbucnit într-o secție de deținere, în baza Protocolului comun de colaborare încheiat între Penitenciarul Baia Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș.

Exercițiul a avut ca obiective verificarea capacității de reacție a personalului, evacuarea în condiții de siguranță a persoanelor private de libertate, limitarea propagării incendiului și stingerea operativă a focarului.

În cadrul scenariului au fost simulate două victime aflate în stare de inconștiență, fiind aplicate procedurile specifice de acordare a primului ajutor și de evacuare a acestora din zona afectată.

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La activitate au participat o autospecială de intervenție cu echipaj complet, coordonată de un ofițer din cadrul ISU Maramureș, precum și un echipaj SMURD, care a asigurat componenta medicală a exercițiului.

Prin organizarea periodică a unor astfel de exerciții, Penitenciarul Baia Mare urmărește perfecționarea capacității de intervenție a personalului și consolidarea cooperării cu structurile specializate în gestionarea situațiilor de urgență, în vederea asigurării unui climat de siguranță pentru personal, persoanele private de libertate și comunitate.