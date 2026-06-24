Primăria Șomcuta Mare, în parteneriat cu The Green Project și ADI Deșeuri Maramureș, organizează în perioada 26-27 iunie 2026 o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice, dedicată locuitorilor din oraș și din localitățile aparținătoare.

Acțiunea are ca scop încurajarea colectării responsabile a echipamentelor electrice și reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Cetățenii pot preda frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere, calculatoare, precum și electrocasnice mici, becuri sau baterii. Colectarea se va realiza vineri și sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, prin intermediul echipelor mobile care vor circula în Șomcuta Mare, dar și în localitățile Buciumi, Vălenii Șomcutei, Ciolt, Hovrila, Codru și Finteușu Mare. De asemenea, doritorii se pot programa pentru preluare la domiciliu. Programările se pot face la numerele 0744 781 781 și 0800 444 800 sau prin formularul online disponibil pe site-ul organizatorilor.

Participanții la campanie au șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, mai multe premii constând în echipamente electrocasnice, printre care șlefuitor, blender, prăjitor de pâine și sandwich maker. Extragerea va avea loc sâmbătă, la ora 16:00, lângă Primăria Șomcuta Mare.

Campania este organizată cu sprijinul mai multor instituții de mediu și autorități locale, având ca obiectiv principal promovarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.