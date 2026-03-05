Trump a anunțat că va suspenda toate relațiile comerciale cu Spania după ce prim-ministrul spaniol, un wokist extremist, a condamnat războiul și a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze baze pe teritoriul spaniol. Trump a spus că prim-ministrul britanic, Keir Starmer, „nu este cu siguranță Winston Churchill”, iar președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că războiul încalcă legislația internațională.

Cum am ajuns într-o situație în care un război împotriva celui mai mare dușman al Occidentului – un regim criminal care a ucis mii de civili în Occident și care, recent, a masacrat 30.000 dintre propriii cetățeni – se confruntă cu o astfel de ostilitate din partea celor care se consideră iluminați? Explicația stă în woke: un virus letal care preia controlul asupra instituțiilor și conștiinței și neutralizează natura umană. Woke este o viziune neo-marxistă care dă vina întotdeauna pe „privilegiați”, adică pe albii din Occident. La două zile după 7 octombrie, am întâlnit un lector woke de la London School of Economics, unde am predat. După ce și-a exprimat condoleanțele poporului israelian după 7 octombrie, s-a întors către mine și mi-a cerut să „moderăm cu brunii” (însemnând palestinienii). L-am întrebat dacă nu mă consideră suficient de brun pentru el. Dar, bineînțeles, nu contează, deoarece evreii sunt considerați albi privilegiați și, prin urmare, nu pot avea dreptate, în timp ce palestinienii sunt „brunii” oprimați și, prin urmare, aproape întotdeauna au dreptate. Documentul de strategie al administrației Trump definește Europa ca o civilizație în declin. În ciuda glorioasei istorii a acestui continent, este afectată de boala woke.

Elitele de acolo și-au pierdut complet bunul simț și, prin urmare, își pierd și masele, care văd națiunile-state prețuite de ei fiind spălate de politicile woke europene. De aceea vedem revolte în Marea Britanie (Nigel Farage), în Olanda (Geert Wilders), în Scandinavia, în Italia (Giorgia Meloni) și în Germania. Aspect interesant, Germania este oarecum o excepție în peisajul woke, deoarece cancelarul german Merz provine din partidul conservator și concurează cu partidul Alternativa pentru Germania pentru votul de dreapta, care s-a mutat și mai mult spre dreapta. Din acest motiv, s-a aliniat și el lui Trump. Trump este ultima persoană care poate încă salva Occidentul de el însuși. Israel trebuie să utilizeze cei trei ani rămași din mandatul său pentru a formula o strategie care să reducă dependența sa de Occident și să își schimbe accentul strategic către India și aliații săi în cadrul „strategiei hexagonale” – sau „heptagonale”, dacă Iran ar deveni vreodată pro-Israel în viitor. Pentru că în ziua de după Trump am putea primi un președinte american woke, un fel de figură nebună de tip Mamdani. Până când va veni acel moment, Israel trebuie să-și consolideze poziția de putere regională – militar, economic și cultural – capabilă să stea pe propriile picioare și să nu se bazeze doar pe Occident.

Din fericire, israelienii nu sunt proști și woke nu este popular aici. Dar a preluat universitățile, părți ale societății civile (cum ar fi organizațiile finanțate de New Israel Fund) și segmente ale presei de stânga – și asta este ceva ce trebuie să ne preocupe foarte mult.

Articol scris de profesorul Moshe Cohen Eliya.