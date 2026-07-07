Unitățile subordonate Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” execută activități de promovare, recrutare, selecție și repartiție a candidaților pentru posturile de soldat și gradat profesionist, astfel:

▪️la sediul UM 01249 Arad: adresa Arad, Str. Cetății nr. 1-3, jud. Arad, tel. 0257280700, interior 111, 130;

▪️la sediul UM 01511 Dej: adresa Dej, Str. Pandurilor nr. 1, jud. Cluj-Napoca, tel. 0264214181, interior 170;

▪️la sediul UM 01265 Dej: adresa Dej, Str. Pandurilor nr. 1, jud. Cluj-Napoca, tel. 0264214181, interior 311;

▪️la sediul UM 02110 Bistrița: adresa Bistrița, Str. Avram Iancu nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263214688, interior 212;

▪️la sediul UM 01331 Bistrița: adresa Bistrița, Str. Grănicerilor nr. 1-3, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263214496 sau 0263214160, interior 112, 131;

▪️la sediul UM 02267 Bistrița: adresa Str. Grănicerilor nr. 2-4, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263214160, interior 411, 412;

▪️la sediul UM 01518 Prundu-Bârgăului: adresa Prundu Bârgăului, Calea Transilvaniei nr. 228, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263265420;

▪️la sediul UM 01354 Baia Mare: adresa Baia Mare, B-dul Unirii nr. 32, jud. Maramureș, tel. 0738880822 sau 0262277009, interior 111, 127.

Perioada de înscriere a candidaților și depunerea documentelor necesare întocmirii dosarului de candidat se vor depune până, cel târziu, la data de 17.07.2026, la sediile unităților enumerate anterior.

Probele eliminatorii de selecție, respectiv evaluarea psihologică, evaluarea capacității motrice, interviul de evaluare finală la unitățile de selecție și examinarea medicală se vor desfășura până la data de 31.07.2026.

Pentru candidații declarați „Admis” ca urmare a susținerii probelor de selecție, etapa I de repartizare se va executa în data de 20.08.2026, la sediul unității militare.

Sursa: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”