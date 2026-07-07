Muzeul din Baia Mare aduce în atenția publicului, în această lună, un obiect cu o puternică încărcătură istorică și simbolică pentru tradiția minieră a Maramureșului. Exponatul lunii este un ciocan de geolog datând de la începutul secolului al XX-lea, aflat în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Piesa este confecționată din oțel, prin forjare și turnare, și este prevăzută cu un pinten și un tăiș în formă de evantai. Coada este realizată din lemn de esență tare, iar suprafața metalică prezintă un strat de oxizi, rezultat al trecerii timpului.

Ciocanul de geolog era folosit pentru spargerea rocilor, desprinderea mostrelor, curățarea stratului de alterare, extragerea eșantioanelor și descoperirea fosilelor. Față de un ciocan obișnuit, acest tip de unealtă este realizat din oțel special călit, conceput pentru a rezista loviturilor repetate în roci dure, fără a produce așchii periculoase. Specialiștii muzeului subliniază că acest instrument reprezintă un simbol al evoluției activității miniere și geologice, de la uneltele rudimentare din Antichitate până la echipamentele specializate utilizate în epoca modernă.

Obiectul a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1981, fiind achiziționat de la Olavecz Maria din Baia Sprie. În prezent, acesta este inventariat în colecția de istorie modernă a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș și se află într-o stare de conservare relativ bună.

Ciocanul are o lungime a capului de 11,2 centimetri, o lățime de 8,5 centimetri, o grosime de 2 centimetri, iar mânerul măsoară 30 de centimetri. Piesa este datată în secolul al XX-lea și poartă numărul de inventar 137.

Prin prezentarea acestui exponat, muzeul readuce în prim-plan istoria exploatărilor miniere și a cercetării geologice, domenii care au contribuit decisiv la dezvoltarea economică și identitatea Maramureșului de-a lungul timpului.