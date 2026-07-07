Copiii din Parohia Ortodoxă Dumbrăvița au participat, în aceste zile, la Școala de Vară organizată la Mănăstirea Chiuzbaia, din Protopopiatul Baia Mare, unde au petrecut momente pline de bucurie, prietenie și trăiri duhovnicești.

Într-un cadru liniștit, aproape de natură și de rugăciune, cei mici au îmbinat jocurile copilăriei cu activități educative, ateliere și momente de formare spirituală. Entuziasmul, zâmbetele și energia lor au transformat fiecare zi într-o adevărată sărbătoare a copilăriei trăite în spiritul credinței.

Programul a inclus participarea la rugăciune, activități recreative și educative, dar și numeroase jocuri care au contribuit la consolidarea prieteniilor și la cultivarea valorilor creștine. Pentru participanți, experiența a însemnat nu doar distracție, ci și amintiri de preț și lecții care îi vor însoți mult timp.

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La final, organizatorii au transmis mulțumiri părintelui stareț, protosinghelul Varlaam Coroian, pentru ospitalitatea și sprijinul oferit pe parcursul desfășurării Școlii de Vară.

Evenimentul a fost coordonat de preotul paroh Bogdan Ciocotișan, din Parohia Ortodoxă Dumbrăvița, care a subliniat importanța unor astfel de activități în formarea spirituală și educativă a copiilor.