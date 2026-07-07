La data de 06 iulie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, de către o femeie de 43 de ani, cu privire la faptul că ar fi amenințată de către soț.

Polițiștii s-au deplasat la locul indicat, iar din verificările efectuate a reieșit faptul că pe fondul unor discuții în contradictoriu, o femeie de 43 de ani, ar fi fost amenințată cu acte de violență de fostul partener, ceea ce i-ar fi creat o stare de temere.

Conform procedurii, polițiștii au evaluat riscul iminent de violență și au constatat că pentru siguranța victimei se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, iar sub supravegherea procurorului de caz continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.