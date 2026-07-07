Credincioșii sunt invitați să participe duminică, 12 iulie, la sărbătoarea hramului Parohiei Ortodoxe „Înălțarea Sfintei Cruci” din Ieudișor, din cadrul Protopopiatului Ortodox Vișeu.

Evenimentul religios este dedicat Icoanei Maicii Domnului Prodromița și Sfântului Paisie Aghioritul, iar Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, cu binecuvântarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Programul manifestărilor este următorul:

09:00 – Întâmpinarea ierarhului;

09:15 – Sfințirea lumânărarului;

09:30 – Sfânta Liturghie arhierească.

Părintele paroh Vlad Călin adresează tuturor credincioșilor invitația de a lua parte la această zi de mare sărbătoare, pentru a se ruga împreună și a primi binecuvântarea lui Dumnezeu prin mijlocirea Maicii Domnului și a Sfântului Paisie Aghioritul.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la hramul bisericii și să se bucure de momente de rugăciune și comuniune duhovnicească.