Voluntarii AIST din România, Polonia, Turcia, Georgia și Tunisia au participat la tradiționalul tur al Maramureșului, organizat pentru a cunoaște comunitatea în care își vor desfășura activitățile pe parcursul acestei veri.

Pe parcursul excursiei, tinerii au vizitat unele dintre cele mai reprezentative obiective turistice și culturale ale județului. Aceștia au descoperit arhitectura și simbolistica bisericilor de lemn din Maramureș, au admirat frumusețea și liniștea de la Mănăstirea Bârsana, au aflat povestea Cimitirului Vesel de la Săpânța și au vizitat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației, loc care i-a impresionat profund.

Participanții au urmărit cu interes explicațiile oferite pe parcursul vizitei de Alexandra, căreia organizatorii i-au mulțumit pentru contribuția la această experiență educativă și culturală.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Hand in Hand for a Better Europe”, finanțat de Comisia Europeană prin Corpul European de Solidaritate și implementat de AIST, cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe. Programul urmărește promovarea dialogului intercultural, a voluntariatului și a implicării active a tinerilor în comunitățile locale.