Joi, 16 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au organizat o amplă acțiune, în sistem integrat, pentru prevenirea faptelor antisociale care ar putea aduce atingere siguranței cetățenilor.

Activitățile desfășurate în cadrul acțiunii au vizat prevenirea infracțiunilor contra patrimoniu, a faptelor săvârșite cu violență, a actelor de vagabondaj și a cerșetoriei.

Concomitent, polițiștii au întreprins activități în traficul rutier în scopul depistării conducătorilor auto care circulă pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, precum și în scopul combaterii încălcării normelor rutiere.

Peste 30 de persoane au fost legitimate de polițiști, iar 21 de autovehicule au fost verificate.

Neregulile constatate s-au materializat în aplicarea a 12 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 4.500 de lei.

De asemenea, un certificat de înmatriculare a fost reținut de polițiști, iar un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare a fost retras.

Polițiștii sunt în continuare prezenți în cadrul unor acțiuni ce vizează prevenirea oricărei situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor.