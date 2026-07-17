La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit pe strada George Coșbuc din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, iar coliziunea s-ar fi produs după ce unul dintre conducătorii auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens.

În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.