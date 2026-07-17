Sub coordonarea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sunt desfășurate activități specifice pentru găsirea unui minor din localitatea Chelința, declarat dispărut.

Astăzi, 17 iulie, în jurul orei 15.30, un membru al familiei a sesizat poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Ulmeni despre faptul că astăzi, în jurul orei 10.00, minorul ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

SEMNALMENTE: constituție atletică, înălțimea de 1,30 m, păr brunet, tuns scurt și ochii căprui.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu un tricou galben, pantaloni scurți de blugi de culoare albastru și papuci albi.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș face apel la cetățenii care pot oferi informații care să ducă la depistarea băiatului. Persoanele care dețin informații în acest sens sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.