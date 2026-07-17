Carina Giorgiu a devenit, la doar 16 ani, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai prestigioase instituții de balet din lume.

Tânăra a obținut această performanță în urma unui concurs de selecție extrem de competitiv, care i-a adus un contract în corpul de balet al Operei Naționale din Paris pentru întreaga sa carieră.

Carina a început să practice baletul la București, de la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris, pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. De 4 ani, balerina Carina stă la internat și în grija unei familii de români, în timp ce părinții îi asigură integral tot sprijinul.