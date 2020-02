Vremea a fost calda pentru aceasta perioada. Cerul a fost temporar noros. Izolat, in cursul zilei a plouat slab. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 0,1 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari izolate in prima parte a zilei de pana la 40 km/h in zona inalta de munte. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 6 grade la Ocna Sugatag si 10 grade in Baia Mare. In zona montana inalta s-a semnalat ceata. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic si Targu Lapus -2 grade. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul este curat si partial uscat pe sectoarele de drumuri publice din judet in zonele de deal si de ses, respectiv curat si partial umed la munte. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu patru utilaje si s-au raspandit 16 tone material antiderapant pe: DN18, DN17C. Cerul este acoperit, vant linistit. Nu sunt inregistrate precipitatii. Vizibilitatea este redusa in trafic de ceata, sub 150 de metri, pe DN18, Dealul Hera, la Petrova si Viseu de Sus. SC Drumuri Poduri a actionat cu doua utilaje si a imprastiat 14 tone de material antiderapant pe DJ184 si DJ109F, la Cavnic. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost usor variabile. Nu au fost semnalate probleme. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana si masoara pana la 20 cm la Vf. Iezer, 15 cm la Baiut si Cavnic, 4 cm la Baia Borsa, Luhei si Firiza, 3 cm in Pasul Gutai, 1 cm in Poiana Borsa. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -5 grade la Vf. Iezer, -3 grade in Pasul Prislop, -2 grade la Targu Lapus, -1 grad in Pasul Gutai si Cavnic, 0 grade la Borsa, Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag, 1 grad la Seini, Somcuta Mare, 3 grade in Baia Mare, Baia Sprie. Vremea se mentine si astazi calda in judet pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros. Izolat vor cadea precipitatii sub forma de ploaie in prima parte a zilei si predominant sub forma de ploaie in a doua parte a noptii. La munte precipitatiile vor fi mixte. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 9 grade iar cele minime intre -3 si 0 grade.