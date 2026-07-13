În perioada 11-12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești și cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au organizat și executat o acțiune în zona de competență, pentru depistarea și sancționarea abaterilor care generează riscuri în trafic, fiind vizate, în mod deosebit, nerespectarea regimului legal de viteză și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pe parcursul celor două zile, în cadrul celor 21 de controale efectuate în rândul autoturismelor oprite în trafic, polițiștii au utilizat atât aparatele radar, cât și cele pentru testarea consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Astfel, în urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 22.500 de lei. De asemenea, în cazul conducătorilor auto care au pus în pericol siguranța traficului rutier prin depășirea limitei legale de viteză sau prin conducerea sub influența alcoolului, polițiștii au luat măsura reținerii a 11 permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, pe o perioadă de timp, conform legii.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua desfășurarea unor acțiuni similare, atât pentru depistarea și sancționarea comportamentelor care pun în pericol siguranța traficului rutier, cât și pentru consolidarea disciplinei în rândul participanților la trafic.

Reamintim conducătorilor auto că viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de rum reduce semnificativ timpul de reacție, mărește distanța de frânare și amplifică gravitatea consecințelor unui accident rutier.