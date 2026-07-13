Performanța în natație își face loc și la Fărcașa, datorită implicării profesorului și antrenorului Daniel Taloș, care pregătește tineri sportivi la Bazinul Didactic de Înot din comună și contribuie la obținerea unor rezultate remarcabile la nivel național. Pe lângă activitatea didactică, Daniel Taloș coordonează cursurile de înot desfășurate la bazinul din Fărcașa, unde îi inițiază pe copii în tainele acestui sport, dar pregătește și sportivi care participă la competiții de nivel înalt.

Unul dintre aceștia este Mihnea Dorolțan, care a impresionat la Campionatul Național de Înot, desfășurat săptămâna trecută la Oradea. Deși a suferit o entorsă cu doar patru zile înainte de concurs, sportivul a dat dovadă de ambiție și determinare, reușind să cucerească medalia de bronz în proba de 50 de metri liber și să se claseze pe locul al IV-lea în proba de 100 de metri liber. Rezultatele sunt cu atât mai valoroase cu cât la competiție au participat aproximativ 450 de sportivi din întreaga țară.

Reprezentanții Primăriei Fărcașa au transmis felicitări atât antrenorului Daniel Taloș pentru profesionalism și dedicare, cât și sportivului Mihnea Dorolțan pentru voința și performanța obținută, exprimându-și totodată încrederea că și copiii care se pregătesc la Bazinul Didactic de Înot Fărcașa vor obține, în viitor, rezultate la fel de frumoase.

Performanța demonstrează că pasiunea, munca și perseverența pot transforma un bazin destinat inițierii într-un loc în care se formează viitorii campioni ai natației românești.