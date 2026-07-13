Societatea VITAL S.A. informează utilizatorii că, în perioada 10 iulie, ora 16:00 – 14 iulie, ora 17:00 (estimativ), va desfășura o amplă operațiune de actualizare a sistemelor informatice, menită să îmbunătățească siguranța și eficiența serviciilor oferite.

Pe durata intervenției tehnice, mai multe platforme online vor fi temporar indisponibile. Este vorba despre Portalul Clienți (contul de utilizator), sistemul de plăți online și platforma „Centrul fără hârtii”. Reprezentanții societății precizează că lucrările au fost programate astfel încât să nu afecteze activitatea cu publicul, acestea urmând să înceapă după închiderea casieriilor. După finalizarea actualizării și efectuarea testelor tehnice, toate aplicațiile și serviciile online vor fi repuse în funcțiune.

VITAL S.A. le recomandă utilizatorilor să își planifice din timp operațiunile care necesită accesarea platformelor online și le mulțumește pentru înțelegere pe durata desfășurării lucrărilor.