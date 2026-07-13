Societatea Vital S.A. anunță că alimentarea cu apă potabilă a înregistrat scăderi semnificative de presiune în mai multe cartiere din Baia Mare și zonele limitrofe, ca urmare a unei avarii majore apărute în cursul zilei de ieri, duminică 12 iulie a.c., la magistrala de transport apă potabilă Dn 800 mm, respectiv în căminul de vane din Parcul DACIA a cedat o piesă de legătură, conducta fiind din 1976.

În vederea efectuării lucrărilor de remediere a avariei la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, apărută accidental în cursul zilei de ieri, la magistrala de transport apă potabilă Dn 800 mm, a fost necasră reducerea presiunii și a debitului. Astfel în municipiul Baia Mare, Cartier Gării, Cartier Cuza Vodă, Cartier Dragoș Vodă și Cartier Bogdan Vodă, la etajele superioare a fost presiune scăzută sau lipsă apă la robinete. Conducta realizează legătura dintre Stația de Tratare Colonia Topitorilor și sistemul principal de distribuție al municipiului Baia Mare, constituind magistrala principală prin care apa potabilă tratată este transportată către municipiul Baia Mare și către sistemele regionale de alimentare cu apă, existente și viitoare.

Echipele de interventie ale societății aflate la fața locului au executat lucrările de remediere a avariei, pentru a putea relua cât mai curând posibil furnizarea apei potabile la parametrii normali către utilizatori. Reamintim utilizatorilor că avaria a fost înregistrată în cursul zilei de ieri și că reparațiile de etanșeitate și repararea piesei de îmbinare a conductei Dn 800 mm sunt în grafic și sunt prioritare pentru echipele de intervenție ale societății VITAL.

Totodată vă aducem la cunoștință că lucrările de remediere a rețelei, au continuat în aceleași condiții și luni 13.07 până în jurul orei 12.30.

Societatea VITAL S.A. precizează că această conductă magistrală Dn800 mm prezintă un grad avansat de uzură, fiind predispusă la astfel de incidente. Pentru a evita astfel de situații, produse independent de voința noastră, această conductă va fi înlocuită integral prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), în cadrul Contractului de execuție lucrări MM-CL-06 – Rețele de apă și apă uzată Baia Mare, până la finele anului 2027. Reabilitarea conductei se va realiza prin înlocuirea conductei existente cu o conductă din polietilenă de înaltă densitate (PEID), material care oferă o durată mare de exploatare, rezistență ridicată la coroziune, flexibilitate și un grad sporit de siguranță în exploatare. Conductă magistrală cu diametru DN800 mm, reprezintă una dintre cele mai importante investiții din cadrul PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ SI APĂ UZATĂ ÎN JUDETUL MARAMUREȘ”, Cod SMIS 2021+ 322218

Ne cerem scuze față de utilizatorii noștri pentru acest incident produs independent de voința noastră.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la Dispeceratul VITAL S.A. la numerele de telefon 0262/215150, *1, *2 și 0362/401052, 3, 0372752661