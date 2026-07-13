Cercetașii Maramureșului au încheiat ediția 2026 a taberei „Lupișori-Familia creștină, școala iubirii divine”, desfășurată la Bicău, după câteva zile dedicate educației, credinței și activităților în mijlocul naturii.

Organizatorii au transmis că tabăra s-a desfășurat fără incidente, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru buna desfășurare a tuturor activităților și părinților pentru încrederea acordată.

„Am încheiat povestea acestei tabere cu multe amintiri frumoase. Avem în suflete multă bucurie și multă împlinire pentru această experiență plină de binecuvântarea lui Dumnezeu”, au transmis reprezentanții Cercetașilor Maramureșului.

La finalul taberei, organizatorii și-au exprimat recunoștința față de toți cei care au contribuit la reușita proiectului, părinți, parteneri, colaboratori și voluntari, adresând mulțumiri preoților implicați, sponsorilor și susținătorilor care au oferit sprijin logistic și material. Totodată, au fost adresate mulțumiri Preasfințitului Părinte Iustin pentru binecuvântarea și susținerea acordată acestei inițiative dedicate copiilor și tinerilor.

Tabăra de la Bicău a oferit participanților activități recreative, educative și spirituale, contribuind la dezvoltarea spiritului de echipă, a responsabilității și a valorilor creștine, într-un cadru sigur și prietenos.