Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării sau presiune scăzută a apei potabile luni, 13 iulie, până la ora 14.00, în Baia Mare și zonele limitrofe, pentru lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă Dn800.

Tot luni, până la ora 14.00, nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Petofi Sandor, nr. 1-9, pentru lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.