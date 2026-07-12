Data de 12 iulie 100 î.Hr. este considerată, potrivit tradiției istorice, ziua de naștere a lui Iulius Cezar, una dintre cele mai influente personalități ale Antichității și omul care a schimbat pentru totdeauna destinul Romei.

General strălucit, om politic și scriitor, Gaius Iulius Caesar s-a remarcat prin campaniile sale militare de succes, cea mai cunoscută fiind cucerirea Galiei, desfășurată între anii 58 și 50 î.Hr. Victoriile sale au extins considerabil teritoriile controlate de Roma și i-au adus o popularitate fără precedent.

În anul 49 î.Hr., Cezar a trecut râul Rubicon cu armata sa, sfidând autoritatea Senatului Roman și declanșând un război civil care avea să îi deschidă drumul spre puterea absolută. Din acel moment, expresia „a trece Rubiconul” a rămas în istorie ca simbol al unei decizii ireversibile. După victoria asupra rivalilor săi, Iulius Cezar a fost numit dictator pe viață și a inițiat o serie de reforme importante. A reorganizat administrația statului, a sprijinit dezvoltarea provinciilor și a introdus calendarul iulian, care a stat la baza calendarului folosit în mare parte a lumii până în epoca modernă.

Ascensiunea sa a stârnit însă temeri în rândul senatorilor, care îl acuzau că urmărește instaurarea monarhiei. La 15 martie 44 î.Hr., în ziua cunoscută drept Idele lui Marte, Iulius Cezar a fost asasinat în Senatul Roman de un grup de conspiratori condus de Marcus Junius Brutus și Gaius Cassius Longinus.

Moartea sa nu a readus stabilitatea în Republica Romană. Dimpotrivă, a deschis calea unor noi războaie civile, în urma cărora nepotul și moștenitorul său adoptiv, Octavian Augustus, a devenit primul împărat al Romei, marcând începutul Imperiului Roman.

La mai bine de două milenii de la nașterea sa, Iulius Cezar rămâne una dintre cele mai studiate figuri ale istoriei universale. Viața și faptele sale au inspirat istorici, scriitori și artiști din întreaga lume, iar numele său a devenit sinonim cu puterea, strategia militară și transformarea unei epoci.