Planetariul din Baia Mare aniversează 57 de ani de existență, marcând peste jumătate de secol în care a adus mai aproape de public fascinanta lume a astronomiei. Inaugurat la 1 iulie 1969, acesta a fost primul planetariu public din România, transformând Baia Mare într-un important reper al educației științifice.

De-a lungul timpului, instituția a evoluat permanent, de la primele proiecții realizate cu celebrul proiector Zeiss până la spectacolele digitale full-dome de astăzi, care oferă vizitatorilor o experiență captivantă de explorare a Universului. Generații întregi de băimăreni, elevi și turiști au trecut pragul planetariului de pe strada George Coșbuc, unde au descoperit planetele, constelațiile și misterele cosmosului prin programe educative și prezentări interactive. Astăzi, instituția funcționează sub denumirea de Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare și rămâne un simbol al educației, cercetării și promovării științei în Maramureș, continuând să inspire curiozitatea și pasiunea pentru astronomie.

La aniversarea celor 57 de ani, Planetariul din Baia Mare își reconfirmă statutul de instituție emblematică pentru oraș și pentru întreaga regiune, fiind un loc în care trecutul și tehnologia modernă se întâlnesc pentru a aduce Universul mai aproape de fiecare vizitator.