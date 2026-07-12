Sportivii de la CS Știința – Dragonul Baia Mare au obținut rezultate deosebite la Cupa Memorială „Gyuri Mazsa” 2026, competiție desfășurată în 4 iulie, la care au participat 355 de sportivi din 27 de cluburi din întreaga țară.

Clubul băimărean a fost reprezentat de un lot format din 21 de sportivi, pregătiți de Master Dan Goron (7 Dan), antrenor emerit, și instructorul Remus Catricicău (6 Dan). Participarea la una dintre cele mai puternice competiții de profil din România confirmă nivelul ridicat al sportivilor și al pregătirii oferite în cadrul clubului, rezultatele obținute reflectând munca, disciplina și dedicarea întregii echipe.

Evoluțiile de la Cupa Memorială „Gyuri Mazsa” reconfirmă poziția CS Știința – Dragonul Baia Mare printre cluburile de referință ale artelor marțiale din România și oferă încredere pentru competițiile viitoare.