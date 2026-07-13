După succesul primei ediții, Borșa Motorfest revine în 9 august cu și mai multă energie, adrenalină și pasiune pentru motoare. Cei interesați sunt invitați să ia parte la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente auto-moto din Maramureș, unde iubitorii de mașini și motociclete se reunesc pentru o experiență memorabilă.

Vor avealoc demonstrații spectaculoase de drift, vor putea fi admirate motociclete impresionante, mașini speciale și proiecte unice. Vor fi activități și distracție pentru toate vârstele, muzică și atmosferă de festival, tour organizat până în Pasul Prislop, pe unul dintre cele mai frumoase trasee montane din România.

Fie că participi cu vehiculul tău sau vii ca spectator, te așteaptă o zi plină de spectacol, oameni pasionați, peisaje extraordinare și sute de cai putere în acțiune.