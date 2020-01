Aproape 200 de persoane au fost prezente, vineri, la vernisajul expoziţiei de artă fotografică itinerantă „Miracolul Chinez-Noua Eră” a artistului fotograf Tudorel Ilie din Baia Mare, găzduit de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Maramureş.

Evenimentul a fost marcat de apropierea Anului Nou Chinezesc 2020, dar şi ca un semn de recunoştinţă pentru prietenii chinezi care pe 31 decembrie 2019 au găzduit la Muzeul de Artă Contemporană „Lingang” din Shanghai o expoziţie a artiştilor români cu sprijinul Institutului Cultural Român din Beijing.

„Expoziţia deschisă pe durata a peste două săptămâni va permite publicului de toate vârstele să admire oraşe şi locuri din China, văzute prin obiectivul unui fotograf român (…) Expoziţia găzduită de Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu din Baia Mare a fost gândită special pentru a marca Anul Nou Chinezesc, dar şi ca un semn de mulţumire pentru prietenii noştri din China, care pe 31 decembrie 2019, au deschis la Muzeul de Artă Contemporană ‘Lingang’ din Shanghai, o expoziţie cu imagini din România, realizată de fotografi români”, a spus artistul fotograf Tudorel Ilie.

Prezent la eveniment, secretarul I al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, Wang Xinwei, a spus că Maramureşul se identifică în mod special prin ospitalitatea oamenilor locului.

„Maramureşul se identifică prin tradiţie, cultură, peisaj, dar în mod deosebit prin ospitalitatea oamenilor de aici. De aceea, suntem foarte încântaţi şi onoraţi să fim alături de dumneavoastră la acest eveniment important cultural dedicat Anului Nou Chinezesc (…) Consider că această expoziţie reprezintă o miniatură a Chinei şi aş vrea să mulţumesc în mod sincer realizatorilor expoziţiei, şi în mod special artistului Tudorel Ilie pentru minunatele lucrări fotografice (…) China şi România sunt prin tradiţie ţări prietene, relaţiile bilaterale s-au dezvoltat timp de 70 de ani, iar prietenia tradiţională este adânc înrădăcinată în sufletul celor două popoare. Anul trecut am sărbătorit împreună cei 70 de ani de relaţii diplomatice, tratatul de prietenie şi colaborare dintre cele două ţări şi am organizat o serie de evenimente împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie România-China, cu autorităţile judeţului Maramureş şi ceilalţi prieteni români, şi am constatat cu mare bucurie că această relaţie funcţionează în continuare, dar acum intrăm într-o nouă eră (…) Ambasada noastră este dispusă în a continua colaborările în toate domeniile”, a spus Wang Xinwei.

Expoziţia conţine peste 100 de fotografii realizate în diferite oraşe din China, artistul focusându-se îndeosebi pe prezentarea noilor construcţii arhitectonice, dar şi a clădirilor vechi, emblematice, precum şi a vieţii de zi cu zi a locuitorilor din oraşe.

Expoziţia se desfăşoară sub patronajul Ambasadei Republicii Populare Chineze din România, fiind realizată în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie România-China, filiala din judeţul Maramureş, şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.