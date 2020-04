Dragi prieteni, bună seara! În această seară am posibilitatea să intru în casele voastre într-un mod diferit de cel obişnuit. Dacă-mi permiteţi, aş vrea să conversez cu voi câteva clipe, în această perioadă de dificultăţi şi de suferinţe. Vă imaginez în familiile voastre, în timp ce trăiţi o viaţă neobişnuită pentru a evita infectarea. Mă gândesc la vivacitatea copiilor şi a tinerilor, care nu pot să iasă, să frecventeze şcoala, să-şi trăiască viaţa lor. Am în inimă toate familiile, în special pe cele care au vreunul drag bolnav sau care din păcate l-au cunoscut îndoliaţi datorită lui coronavirus sau altor cauze. În aceste zile mă gândesc adesea la persoanele singure, pentru care este mai greu să înfrunte aceste momente. Mai ales mă gândesc la bătrâni, care îmi sunt aşa de dragi. Nu pot să-i uit pe cei care s-au îmbolnăvit de coronavirus, persoanele internate în spitale. Am prezentă generozitatea celor care se expun pentru îngrijirea acestei pandemii sau pentru a garanta serviciile esenţiale pentru societate. Câţi eroi, din toate zilele, din toate orele! Îi amintesc şi pe cei care sunt în limitări economice şi sunt preocupaţi pentru locul de muncă şi pentru viitor. Un gând se îndreaptă şi spre deţinuţii din închisori, la durerea cărora se adaugă teama datorită epidemiei, pentru ei şi pentru cei dragi ai lor; mă gândesc la cei fără locuinţă, care nu au o casă care să-i protejeze. Este un moment dificil pentru toţi. Pentru mulţi, foarte dificil. Papa ştie asta şi, cu aceste cuvinte, vrea să le spună tuturor apropierea sa şi afectul său. Să încercăm, dacă putem, să folosim cât mai bine acest timp: să fim generoşi; să-i ajutăm pe cei care au nevoie în apropierea noastră; să încercăm, măcar prin telefon sau social, persoanele mai singure; să-l rugăm pe Domnul pentru cei care sunt încercaţi în Italia şi în lume. Chiar dacă suntem izolaţi, gândul şi spiritul pot merge departe cu creativitatea iubirii. De asta este nevoie astăzi: de creativitatea iubirii. Celebrăm într-adevăr în mod neobişnuit Săptămâna Sfântă, care manifestă şi rezumă mesajul Evangheliei, cel al iubirii lui Dumnezeu fără limite. Şi în tăcerea din oraşele noastre, va răsuna Evanghelia de Paşte. Spune apostolul Paul: „El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei” (2Cor 5,15). În Isus înviat, viaţa a învins moartea. Această credinţă pascală hrăneşte speranţa noastră. Aş vrea s-o împărtăşesc cu voi în această seară. Este speranţa unui timp mai bun, în care să fim noi mai buni, în sfârşit eliberaţi de rău şi de această pandemie. Este o speranţă: speranţa nu dezamăgeşte; nu este o iluzie, este o speranţă. Unii alături de alţii, în iubire şi în răbdare, putem pregăti în aceste zile un timp mai bun. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să intru în casele voastre. Faceţi un gest de duioşie faţă de cel care suferă, faţă de copii, faţă de bătrâni. Spuneţi-le că papa este aproape şi se roagă, pentru ca Domnul să ne elibereze curând de rău. Şi voi, rugaţi-vă pentru mine. Poftă bună la cină. Pe curând! Franciscus Traducere de pr. Mihai Pătraşcu Sursă: http://www.ercis.ro/ lecturi: 849.