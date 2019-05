Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, Instituția Prefectului-Județul Maramureș și Comunitatea Evreilor din Sighet au organizat în municipiul Sighetu Marmației ceremoniile consacrate comemorării a 75 de ani de la începerea deportărilor din Ardealul de Nord.

La Memorialul Holocaustului din municipiul Sighetu Marmației s-a desfășurat un ceremonial militar și religios. După intonarea Imnului Național al României au fost rostite alocuțiuni de către consilierul prezidențial Andrei Muraru, Excelența Sa Hans Klemm, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România, prefectul Vasile Moldovan și primarul Horia Scubli. La Memorialul Holocaustului au fost depuse coroane de flori din partea Președintelui României, Ambasadei Statelor Unite în România, Instituția Prefectului-Județul Maramureș, Primăria Sighetu Marmației, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, Comunitatea Evreilor din Sighet, dar și altor comunități evreiești din țara noastră.

”Sunt deosebit de onorat să particip la acest eveniment comemorativ dedicat împlinirii a 75 de ani de la începerea deportării evreilor din Ardealul de Nord.

Prezentul nu se întâmplă niciodată în vid pentru că, uneori, reprezintă cel mai fidel portret al realității așa cum a fost și procesul de recuperare și asumare a istoriei, finalizat cu implementarea recomandărilor Comisiei Elie Wiesel.

România ca stat deține Președinția Consiliului Uniunii Europene și are ca obiectiv coeziunea valorilor comune, Am adoptat legea specială privind combaterea antisemitismului și am susținut necesitatea consolidării eforturilor comune europene și internaționale de combatere a antisemitismului și a proliferării oricăror forme de discriminare.

Prin educație și comemorare aducem în atenție un avertisment al istoriei care nu trebuie să se mai repete. Onorăm astăzi memoria victimelor celei mai mari tragedii a umanității, cu impact direct și dramatic asupra societății românești. Acțiunile Institutului Național pentru Studierea Holocaustului în România “Elie Wiesel” și ale Federației Comunităților Evreiești din România care prețuiesc dreptul la viață și promovează activități de comemorare în scopul educării generației actuale sunt exemple care merită toată admirația noastră.

Vă rog să îmi permiteți să mă înclin în faţa supravieţuitorilor Holocaustului, să îmi permiteți să aduc omagiul meu evreilor deportați și exterminați în Holocaust, dar și familiilor acelora care au avut de suferit.

Municipiul Sighetu Marmației și județul Maramureș își respectă și își plânge morții, iar cetățenii poartă în inimă, suflet și conștiință regretabilele evenimente din urmă cu 75 de ani.Fie ca memoria lor să rămână veșnic vie!” a spus prefectul județului Maramureș, Vasile Moldovan.

După depunerea coroanelor de flori, ceremonialul s-a încheiat cu defilarea militarilor din Batalionul 612 Artilerie Antitanc ”Maramureș” si a fanfarei militare.