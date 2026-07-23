Un nou pas important a fost făcut pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din Maramureș. Primăria Comunei Cicârlău a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente construirii unui centru social de tip Respiro, investiție realizată în parteneriat cu Asociația ASSOC. Potrivit reprezentanților ASSOC, procedura de achiziție este disponibilă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar demararea acesteia apropie proiectul de etapa în care lucrările vor putea începe.

Viitorul centru va fi construit în localitatea Cicârlău și va oferi servicii specializate pentru persoanele adulte cu dizabilități, dar și sprijin pentru familiile acestora. Reprezentanții asociației subliniază că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea unei rețele sociale de tip Respiro, menită să răspundă nevoilor tot mai mari din comunitate.

Centrul din Cicârlău face parte dintr-un proiect mai amplu prin care ASSOC își propune să dezvolte o rețea de servicii Respiro în mai multe localități din Maramureș, respectiv Cicârlău, Lăpuș și Ruscova, dar și în comunele Teaca și Coșbuc din județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul „Construire centru social de tip Respiro și furnizarea de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Cicârlău, județul Maramureș” se desfășoară în perioada 1 martie 2026 – 31 decembrie 2029 și are o valoare totală de 10.625.137,31 lei. Finanțarea este asigurată în principal din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene fiind de 8.748.643,83 lei, la care se adaugă finanțarea din bugetul național, cofinanțarea beneficiarului și cheltuielile neeligibile.

Prin această investiție, autoritățile locale și ASSOC urmăresc crearea unui spațiu modern și adaptat nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, oferind atât servicii sociale de calitate, cât și sprijin familiilor care au nevoie de perioade de respiro în îngrijirea celor dragi.