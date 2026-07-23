Beneficiarii serviciilor sociale din cadrul ASSOC au avut parte de o surpriză emoționantă, după ce colectivul Școlii Gimnaziale Băița de sub Codru le-a oferit daruri menite să le aducă bucurie și sprijin.

Elevii și cadrele didactice au donat produse de igienă și dulciuri adulților cu dizabilități care locuiesc în casele sociale ale asociației din Groși. Cadourile au fost primite cu emoție de beneficiari, iar gestul a fost apreciat de reprezentanții ASSOC, care au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați. „Mulțumim din suflet Școlii Gimnaziale Băița de sub Codru pentru generozitate și pentru gestul frumos făcut beneficiarilor noștri!”, au transmis reprezentanții asociației.

Potrivit acestora, donația este una utilă, însă valoarea ei depășește bunurile oferite. Faptul că elevii și profesorii s-au gândit la persoanele cu dizabilități și au ales să le ofere atenție, sprijin și bucurie transformă această inițiativă într-un exemplu de solidaritate și implicare în comunitate.

Reprezentanții ASSOC subliniază că astfel de acțiuni demonstrează că gesturile simple, făcute din inimă, pot avea un impact profund și pot aduce speranță celor care au cea mai mare nevoie de sprijin.