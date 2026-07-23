Maramureșul va deveni, în perioada 14-16 august 2026, punctul de întâlnire al colecționarilor, specialiștilor și pasionaților de mineralogie din țară și din străinătate. Sala Sporturilor din Cavnic va găzdui cea de-a IV-a ediție a Mineral Expo-Expoziția de Bijuterii și Minerale, eveniment dedicat promovării patrimoniului geologic, minier și cultural al României.

Organizată cu sprijinul Primăriei Orașului Cavnic, expoziția își propune să pună în valoare bogăția minerală a Maramureșului, identitatea istorică a fostei zone miniere și potențialul turistic al uneia dintre cele mai reprezentative regiuni miniere din Europa.

Ediția din acest an va avea o importantă componentă internațională. La Cavnic sunt așteptați expozanți și colecționari din Statele Unite ale Americii, Franța, Belgia, Ungaria, Cehia și Polonia, alături de specialiști în mineralogie, reprezentanți ai instituțiilor muzeale și iubitori ai mineralelor. Atracția principală a expoziției va fi reprezentată de impresionantele flori de mină, provenite din colecții private și instituționale. Vizitatorii vor putea admira exemplare rare, cu o deosebită valoare științifică, estetică și muzeală, multe dintre acestea provenind din renumitele zăcăminte ale județului Maramureș.

Invitatul special al ediției este Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, care va expune o selecție de piese reprezentative din patrimoniul său, inclusiv eșantioane extrase din minele maramureșene. Pentru câteva zile, aceste adevărate comori minerale revin simbolic în locurile din care au fost scoase la lumină prin munca generațiilor de mineri. Organizatorii subliniază că Mineral Expo Cavnic este mai mult decât o expoziție de minerale și bijuterii. Evenimentul creează o punte între știință, cultură, istorie și artă, contribuind la promovarea patrimoniului geologic și la redescoperirea identității miniere a Maramureșului. Totodată, acesta încurajează educația, cercetarea și dezvoltarea turismului cultural, consolidând statutul orașului Cavnic ca destinație de referință pentru iubitorii de natură și istorie.

Publicul este invitat să participe, între 14 și 16 august, orele 10:00-19:00 la Sala Sportului, Cavnic, Maramureș cu intrare liberă pentru un eveniment în care frumusețea cristalelor, istoria mineritului românesc și patrimoniul geologic al Maramureșului vor fi reunite într-o expoziție de amploare, cu participanți din mai multe țări și exponate spectaculoase.