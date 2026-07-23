Primul pasaj subteran din Baia Mare va fi construit la intrarea dinspre Cluj, aproape de principala gară a orașului, a declarat primarul municipiului Baia Mare în emisiunea live de la Radio eMaramureș.

‘Investițiile de anvergură în municipiul Baia Mare vor continua și ne-am propus să realizăm primul pasaj subteran în vecinătatea blocului Semilună, pe principala axă de comunicare rutieră Cluj, Sălaj, principalele depozite de mărfuri și spre zona economică de vest a orașului. Acest drum e printre cele mai solicitate și asigură principala cale de acces și ieșire din Baia Mare. Avem momente când traficul rutier este sufocant, timpul de așteptare destul de mare, uneori și trebuie să găsim rapid o soluție pentru degrevarea traficului’, a declarat Doru Dăncuș.

Edilul a mai punctat că investiția va beneficia de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, suma estimată oscilând între 90 și 100 de milioane lei.

‘Pasajul subteran de la Semilună (bloc de locuințe de la intrarea în oraș – n.r.) este o investiție pe care ne dorim să o realizăm în cadrul proiectului de reabilitare a bulevardului Regele Mihai I, finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Prin această soluție, vrem să fluidizăm traficul și să facem circulația mai ușoară într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Pentru ca pasajul să poată fi construit, lucrăm în această perioadă la adaptarea soluției tehnice prevăzute inițial în proiect. Prioritatea noastră este să începem lucrările la pasaj înainte de reabilitarea străzii Motorului, astfel încât cele două investiții să fie corelate și să evităm intervențiile ulterioare asupra unei străzi proaspăt modernizate. Suntem, așadar, în etapa de proiectare, iar valoarea investiției este estimată între 90 și 100 de milioane de lei’, a mai spus Doru Dăncuș.